Paul Onuachu et Genk ont fait le plein de confiance avant un match capital

Le Racing Genk est toujours en vie en Europe Playoffs, mais devra gagner à Gand pour continuer de croire à l'Europe.

Auteur du but égalisateur vendredi à Charleroi, Paul Onuachu a remis ça mardi soir contre le Sporting. Resté muet durant trois matchs, l'attaquant nigérian retrouve le confiance au bon moment. "Je me sens bien et j'en suis désormais à 21 buts, ce n'est pas si mal", estime celui qui avait copieusement dominé le classement des buteurs de Pro league avec 33 buts la saison dernière.

"Si on gagne contre Gand..."

Mais au-delà de ses statistiques personnelles, Paul Onuachu est surtout préoccupé par l'objectif collectif du Racing: aller chercher un ticket européen. "C'est l'objectif et je pense que si on gagne contre Gand dimanche, on se qualifiera pour la Conference League ensuite", avance-t-il.

Paul Onuachu sait toutefois qu'une victoire à Gand ne suffira pas. Pour remporter les Europe Playoffs, les Limbourgeois doivent remporter leurs deux derniers matchs et espérer une défaite de Gand lors de la dernière journée. Et si c'est le cas, il restera un barrage à disputer contre le quatrième des Champions Playoffs. Le chemin vers l'Europe est donc encore long, mais les Limbourgeois y croient dur comme fer.