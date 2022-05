La date du tirage au sort pour le Mondial 2023 est connue

La Coupe du Monde féminine se déroulera en Nouvelle-Zélande et Australie, en 2023. Le tirage au sort aura lieu en octobre prochain.

Le 22 octobre prochain, à Auckland, se déroulera le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine 2023. Cette compétition aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le match d'ouverture aura lieu à Auckland et la finale se tiendra à Sydney. Ce Mondial 2023 sera le premier ouvert à 32 équipes féminines. Dix natioons ont déjà leur ticket : l'Australie, l'Espagne, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Chine, la Corée du Sud, la Suède et le Vietnam.