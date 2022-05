Opération réussie mais fin de saison pour Eric Garcia ?

Ce mardi, le FC Barcelone s'est imposé 3-1 au Camp Nou face au Celta Vigo. Lors d'une rencontre notamment marquée par le choc très intense entre Gavi et Araujo, le FC Barcelone a peut-être également perdu Eric Garcia pour le reste de la saison. Le jeune défenseur central, qui a cependant terminé la rencontre, est touché au pouce de la main droite et a été opéré avec succès, ce vendredi.

Comme le mentionne le communiqué du club, la durée de son absence dépendra de son évolution. Alors qu'il ne reste que deux matches à disputer cette saison pour les Catalans, le jeune espagnol de 21 ans pourrait bien les regarder depuis la tribune.

LATEST NEWS | Eric Garcia has undergone a successful operation on his right thumb. This operation was carried out by Dr. Xavier Mir under the supervision of the Club's medical services. The player is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/6nd7OnRESw