Philippe Clement et Monaco sont dans la course à l'Europe : "Tout donner jusqu'au bout"

Le Belge vient d'enchaîner 8 victoires à la tête de l'ASM et a la qualification en Ligue des Champions en ligne de mire.

Troisième de Ligue 1 à deux journées de la fin, l'AS Monaco est à 3 points de Marseille, second et directement qualifié pour la Ligue des Champions. Les Monégasques, sous la houlette de Philippe Clement, respirent la très grande forme - 24 points pris sur les 24 derniers possibles - et visent le sans faute jusqu'à la fin de la saison, tout en espérant un faux-pas de l'OM.

Le prochain match sera contre Brest, une formation qui n'a plus rien à jouer car maintenue dans l'élite. "Brest n’a pas de pression, peut jouer libéré et peut encore terminer dans le Top 10. C’est une équipe qui a l’habitude de bien jouer contre Monaco, car ils ont beaucoup de vitesse, une bonne organisation et beaucoup de percussion. Nous devons donc rester concentrés car c’est un adversaire dangereux", a déclaré Clement aux médias du club. "Bien sûr, c’est mieux si nos concurrents directs perdent des points, mais je me concentre uniquement sur ce match contre Brest. Ensuite nous regarderons le classement avant le dernier match. Nous savons de toutes façons qu’il faudra tout donner jusqu’au bout.