Six absents parisiens pour le déplacement à Montpellier

Le PSG va devoir encore changer son onze de départ.

C’est toujours privé de quatre blessés que le Paris Saint-Germain se rendra à Montpellier samedi (21h) pour disputer son avant-dernier match de la saison.

Tous en phase de reprise, le défenseur polyvalent Abdou Diallo, les milieux de terrain Leandro Paredes et Julian Draxler et l’attaquant Mauro Icardi ne sont pas aptes et n’effectueront pas cet ultime déplacement de la saison, a indiqué le récent champion de France dans son communiqué médical. Les habituels titulaires Presnel Kimpembe et Neymar ne seront pas non plus du voyage pour cause de suspension.