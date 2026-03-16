"Nous avons un complexe à domicile" : un coach de Pro League vide son sac

Les mines étaient basses au Cercle de Bruges après la défaite contre la RAAL. La dynamique n'est pas bonne avant les Playdowns qui se profilent.

Là où l'euphorie était légitimement présente dans les rangs de la RAAL pour conclure ce douze sur douze face aux deux équipes brugeoises, les visages étaient plus fermés au Cercle. L'équipe n'a plus gagné à domicile en championnat depuis le 17 août et s'enfonce encore un peu plus vers les Playdowns.

"Nous avons un complexe à domicile, auquel je n'ai pas d'explication. Nous jouons bien pourtant. Je ne blâme pas les joueurs, même s'ils ont eu besoin de la première mi-temps pour se mettre dans le match. Nous avons mis plus d'énergie en seconde mi-temps, mais nous perdons trop facilement le ballon sur le 0-2", déplore Onur Cinel au micro de DAZN.

Le Cercle avant-dernier

L'entraîneur allemand était finalement plus déçu par la prestation de l'homme en noir : "Les arbitres se sont excusés après avoir donné des penaltys en faveur de Genk et de Dender contre nous. Aujourd'hui, la faute sur le penalty de la RAAL était en dehors de la surface et celui sur Nazinho n'a pas été sifflé. Je suis très déçu, même si j'ai vu l'équipe du Cercle offensive que je voulais voir".

L'abattement était tout aussi perceptible chez Gary Magnée : "Nous avons été beaucoup trop gentils. La RAAL a été efficace au bon moment, nous non. Ce n'est pas acceptable. C'est normal que le public soit mécontent, nous devons mieux faire et se poser les bonnes questions. Il reste un match avant les play-downs, il faudra l'aborder de la bonne manière".



Pour son dernier match de la phase classique, le Cercle de Bruges se rendra à Anderlecht. La prochaine rencontre à domicile sera vraisemblablement dans le cadre des Playdowns : les Groen en Zwart sont désormais avant-derniers, avec neuf points d'avance sur Dender et trois de retard sur Louvain (qui compte deux victoires de plus), première équipe hors de la zone rouge.