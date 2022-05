Premier League : Tottenham met la pression sur Arsenal dans la course à la Champions League

Tottenham accueillait Burnley pour sa dernière à domicile de la saion.

Tottenham reste en course à la Ligue des Champions, encore plus après sa victoire (3-0) face au rival Arsenal.

Les Gunners sont 4e et comptent un point de plus que les Spurs. Avec Manchester United hors course, Tottenham jette tout dans la course à la 4e place et pourrait même revenir sur le 3e, Chelsea.

La rencontre de l'après-midi n'était pas évidente face à une équipe qui joue sa survie dans l'élite. La partie était animée et finalement dominée par les Spurs qui l'ont pourtant emporté sur le plus petit écart grâce à un but d'Harry Kane en toute fin de prolongations (45'+8) avant la pause.

Après le repos, Tottenham buttait plusieurs fois sur Pope inspiré puis passait près de concéder l'égalisation, mais la tentative de Barnes échouait sur le poteau.

Au classement, les Spurs dépassent provisoirement Arsenal et s'installent à la 4e place.