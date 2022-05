Kevin Debaty : "Après quinze minutes, la rencontre était déjà pliée"

Le RFC Liège a enchaîné un deuxième succès de suite contre Dessel ce mercredi soir (4-0) lors de la quatrième journée des Playoffs de Nationale 1.

Le RFC Liège a écrasé Dessel ce mercredi soir. Au quart d’heure, le marquoir affichait déjà 3-0, dans un stade de Rocourt bondé. Lallemand verra double avant que Bruggeman n'enfonce le clou et que Perbet ne plante le quatrième but liégeois juste avant la pause. Les Sang et Marine menaient 4-0 à la pause, la messe était dite.

"La victoire s'est dessinée très tôt dans la rencontre car nous avons entamé cette partie avec beaucoup de sérieux et de sérénité. C'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Après quinze minutes, la rencontre était déjà pliée", confie Kevin Debaty à l'issue de la rencontre.

"Le plus important, c'était de prendre les trois points"

Le matricule 4 se contentera de gérer son avantage tout en essayant d'aller planter une cinquième rose en seconde période. "Après la pause, nous sommes remontés sur le terrain avec la même envie, mais le tempo n'était pas le même avec la fatigue et la chaleur. Le plus important, c'était de prendre les trois points", souligne le portier liégeois qui a enregistré la première clean sheet de ces Playoffs. "Cela fait du bien car nous avons pris des goals de carnaval depuis le début de ce Tour final. Et c'est toujours difficile pour un gardien. En plus de ça, nous avons eu peu de boulot. J'essaie de faire ce que l'on me demande : jouer haut et simple au pied, et donner de la confiance à mes défenseurs sur les ballons aériens. J'espère que la deuxième clean sheet sera ce week-end", ajoute-t-il.

Dimanche après-midi, il y aura le choc entre Liège et Dender. "Nous faisons le plein de confiance avant ce choc de dimanche où nous ferons tout pour prendre les trois points."