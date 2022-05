Le FC Barcelone en tournée aux USA cet été

Le FC Barcelone avait déjà effectué une tournée américaine à l'intersaison en 2019. Les Catalans retourneront aux USA cet été avec deux matchs au programme face à l'Inter Miami de David Beckham le 19 juillet et les New York Red Bulls le 30 juillet. C'est la cinquième fois que le Barça se rend aux USA, la première depuis la pandémie de coronavirus.

🇺🇸 FC Barcelona return to the United States this summer to play two friendlies against Inter Miami CF and the New York Red Bulls