Bayern de Munich : Hasan Salihamidzic dézingue l'agent de Lewandowski et confirme une arrivée

La star polonaise fait parler d'elle récemment suite à ses envies de départ. Et ça, ça ne plaît pas du tout au dirigeant du Bayern Hasan Salihamidzic.

Interrogé par le média allemand Sport1, le directeur général des sports au Bayern de Munich a d'abord confirmé que le latéral marocain de l'Ajax Noussair Mazraoui allait rejoindre les rangs bavarois cet été. "L'affaire est conclue", a déclaré le Bosnien. Un autre ajacide est en bonne voie vers le Rekordmeister : Ryan Gravenberch. Dans son cas, "les dicussions avancent bien."

Icône du Bayern, Robert Lewandowski est quant à lui cité très régulièrement au FC Barcelone et serait même désireux de rallier la Catalogne à un an de la fin de son contrat. "Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023 et il le remplira. Nous ne discuterons pas des affaires internes, des offres, etc... Il a encore un an de contrat", a assuré Salihamidzic, qui a ensuite dézingué l'agent du Polonais, Pini Zahavi. "Nous avons eu une conversation avec son agent et avons dit très clairement que nous imaginons l'avenir avec lui. Nous avons fait une offre avec une somme et une durée très claires. Je suis surpris que l'agent dise le contraire publiquement. Robert Lewandowski a un agent qui lui a fait tourner la tête, il lui a fait tourner la tête toute l'année. Ce n'est pas correct." Ambiance...