Le message d'adieu d'Angel Di Maria au PSG

L'Argentin quittera prochainement le club, 7 ans après son arrivée.

295 matchs, 93 buts et 119 assists. Des stats qui forcent le respect. Meilleur passeur de l'histoire du PSG et vainqueur à 5 reprises du championnat de France, Angel Di Maria (34 ans) a posté un émouvant message sur Instagram à propos de son départ du club.

"Le jour est venu que je ne voulais pas qu'il vienne. Ce jour où je dois dire au revoir. Parce que Paris restera ma maison pour le reste de ma vie. Nous avons vécu avec ma famille pendant 7 années inoubliables. Dès le premier jour, nous nous sommes sentis chez nous. Je n'ai pas de mots pour remercier tous les gens du club, tous les ultras et tous les fans. Je suis arrivé dans ce club par la grande porte et je le quitte par la même porte. La souffrance et les larmes de ma famille et de moi-même hier sont dues à l'amour que nous ressentons pour ce club, cette ville et toutes les personnes que nous avons rencontrées. Vous allez tous nous manquer énormément. Merci, merci et merci mille fois."