İlkay Gundogan, héro Cityzen : "Fiers de ce que nous avons accompli"

L'Allemand a permis à City de renverser la situation et d'emmener les siens vers le titre.

Il s'en est fallu de peu, mais Manchester City remporte finalement le 8e titre de son histoire.

Menés 0-2 face à Aston Villa, les Cityzens ont accroché le titre grâce à trois buts en six minutes, avec un doublé d'İlkay Gundogan : "Les chances étaient honnêtement très minces, nous devions tout recommencer, et nous appliquer pour refaire les choses les plus simples", évoquait Gundogan au micro de Sky Sports après la partie.

"Mais une fois que nous avons marqué le premier puis le second but, il nous restait près de dix minutes pour en mettre un troisième. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli car la tension était palpable après les deux buts de Villa, nous étions sous pression. Mais marquer deux buts dans ce genre de match, c'est un sentiment fantastique."

Le médian n'a pas manqué de saluer le rival de cette saison : "Sans une équipe comme Liverpool qui joue un superbe football, ce championnat ne serait pas aussi intéressant. Ils ont joué une énorme saison et terminent juste derrière nous, félicitations à eux et il faut apprécier ce qu'ils ont accompli cette saison."