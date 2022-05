Onur Kaya a fait ses adieux : "Les derniers jours étaient émouvants"

Clap de fin pour Onur Kaya. L'ailier était titulaire et capitaine pour son dernier match Derrière les Casernes.

Après la rencontre, Onur Kaya était naturellement très ému. "Je joue au football depuis que j'ai six ans. Ca fait mal d'arrêter, c'est difficile quand tu comprends que ce sont les dernières semaines. Ces derniers jours étaient très émouvants", reconnaît l'ancien du Sporting Charleroi. "Mais c'était un bel au revoir. Je veux remericer les supporters, mes équipiers, le staff. J'ai savouré".

Les dernières saisons n'ont pas toujours été faciles pour Kaya. "Je n'ai pas beaucoup joué ces deux dernières années. Mais je n'en ai jamais fait un problème. Je ne suis plus le Kaya d'il y a six ou sept ans, je le sais bien. Mais de Vitesse à Charleroi, en passant par Zulte et Malins, j'ai toujours été respecté", se réjouit-il. "J'avais la chair de poule à la fin du match, j'avais les larmes aux yeux. On voit que les gens ont du respect pour moi et ça fait plaisir".