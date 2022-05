🎥 Le comportement scandaleux du Crossing Schaerbeek dans le tour final contre Manage

Drôles de scènes lors du match entre le Crossing Schaerbeek et Manage, lors du tour final pour la promotion en D2 ACFF.

Le Crossing Schaerbeek affrontait Manage pour un match sans enjeu, la finale pour la montée étant déjà décidée (elle opposera Binche à Sprimont). Et malgré cette absence de pression, le Crossing a encore dérapé, quelques jours après la bagarre générale qui leur a coûté une défaite sur tapis vert face à Binche et privé de finale pour la promotion.

Cette fois, les choses se sont passées lors des prolongations (obligatoires malgré l'absence d'enjeu) de cette "petite finale". Alors que le score est de 1-2 dans ce temps additionnel, un ballon est rendu aux Manageois par un joueur du Crossing...et un autre joueur surgit pour tromper le portier adverse, désemparé. Et ensuite, alors que les joueurs de Schaerbeek semblaient se décider à marquer dans leur propre but pour rétablir la situation, l'un d'eux protestait, prenait le ballon et allait faire 3-2 à la consternation de Manage.

Les joueurs visiteurs ont alors refusé de terminer la rencontre et ont quitté le terrain. Côté Crossing, on explique ce comportement par une forme de frustration après les événements des derniers jours. Une chose est sûre, les Bruxellois vont désormais se traîner une bien vilaine image.