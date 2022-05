Kylian Mbappé donne les raisons de son revirement

L'été dernier, l'attaquant du Paris Saint-Germain souhaitait quitter le champion de France pour le Real Madrid. L'international français vient de snober la Casa Blanca afin de prolonger avec le champion de France jusqu'en juin 2025.

Kylian Mbappé (23 ans, 35 matchs et 28 buts en L1 cette saison) a expliqué son revirement ce lundi face à la presse.

"Tout le monde le sait, je voulais partir l'an dernier et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte différent, sportif mais aussi privé, aussi par rapport à mon statut de joueur libre. En tant que Français, et mon importance dans le pays, celui dans lequel je vais vivre et vieillir après ma carrière, quitter mon pays comme ça, il y a ce côté sentimental. Puis le projet a changé ! Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif, donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer. Mon histoire n'est pas finie sur le plan collectif mais aussi individuel, j'ai de beaux chapitres à écrire ici", a confié Mbappé.