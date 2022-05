Nasser Al-Khelaïfi répond à Javier Tebas

Le président de la Liga ne digère pas la prolongation de l'attaquant Kylian Mbappé, longtemps convoité par le Real Madrid, au Paris Saint-Germain.

Le président de la Liga Javier Tebas a décidé de de porter l'affaire devant l'UEFA mais aussi la justice française et européenne. De son côté, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a apporté une réponse claire.

"Notre président en Ligue 1, c'est Vincent Labrune, ce n'est pas le nom (Tebas, ndlr) que vous venez de dire. Il a peut-être peur que la Ligue 1 devienne mieux que la Liga, c'est peut-être une bonne chose pour nous comme club. Comme vous savez, la Liga n'est plus la même depuis 3 ou 4 ans. On a du respect pour tous les clubs, tous les championnats, mais il faut nous aussi nous respecter. On est concentré sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde, c'est le plus important pour moi. Après, les gens qui parlent, je n'écoute pas tout ça, on est concentré sur notre projet", a déclaré le Qatari face à la presse