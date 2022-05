Koni De Winter, victime de racisme avec la Primavera de la Juventus

Le jeune défenseur belge de la Juventus Koni De Winter aurait été visé par des injures à caractère raciste lors d'un match de la Primavera.

Koni De Winter (19 ans) disputait les barrages pour la promotion entre Padoue et les U23 de la Juventus, en Serie C. À la 57e minute, rapporte Het Laatste Nieuws, le défenseur belge a commis une faute et aurait alors été pris pour cible par des injures racistes provenant d'une partie du kop de Padoue (environ 500 personnes).

La sanction est déjà tombée : Padoue prend un match à huis-clos avec sursis et sa tribune sera fermée si de tels faits se répètent.