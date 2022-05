Ryan Gravenberch en Bundesliga, ce serait fait !

Alors que le mercato estival n'a pas encore officiellement commencé, le Bayern Munich est déjà sur le point d'annoncer sa deuxième recrue.

C'est dans l'air depuis la défaite face à Villarreal en Ligue des Champions : le Bayern Munich veut laver l'affront et repartir avec une équipe extrêmement compétitive la saison prochaine. Malgré le départ probable de Robert Lewandowski vers le FC Barcelone, les dirigeants Bavarois se mobilisent pour trouver au plus vite les cadres de demain. Alors qu'hier à peine, Oliver Kahn et le compte officiel du Bayern annonçaient la signature du latéral droit de l'Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui, un deuxième Ajacide s'apprête à être officialisé en Bavière. Et il n'est autre que Ryan Gravenberch. Selon Mike Verweij, journaliste néerlandais du Telegraaf et suiveur de l'Ajax Amsterdam, toutes les parties seraient tombées d'accord et l'annonce pourrait être imminente. Un contrat de cinq ans attend Ryan Gravenberch au Bayern Munich, qui a déboursé 25M€ pour ce transfert.