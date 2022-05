Sakamoto reste à Ostende

Recruté cet hiver en prêt du Cerezo Osaka , le milieu droit japonais Tatushiro Sakamoto (25 ans) restera au KV Ostende jusqu'en 2025. Il a joué 11 matchs et distribué une passe décisive cette saison en Pro League.

Hopelijk zien we dit dansje volgend seizoen ook vaak terug op het veld na een goal 😉 ... Dat kan want Sakamoto tekende t/m 2025. @GGanaye : "Hij deed het al zeer goed en ik ben ervan overtuigd dat we zelfs de beste @Tatsu1022Soccer nog niet zagen."



