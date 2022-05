Officiel : Leeds débourse 32 millions d'euros pour sa première recrue estivale

Leeds s'est offert les services du milieu offensif de Salzbourg, Brenden Aaronson (21 ans, 41 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison).

Le grand espoir du football américain, qui a déjà évolué sous les ordres de Jesse Marsch en Autriche, s'est engagé pour cinq années, soit jusqu'en juin 2027, contre un chèque de 32 millions d'euros

✍️ #LUFC is delighted to announce an agreement with Red Bull Salzburg for the transfer of Brenden Aaronson, which will be completed on July 1st