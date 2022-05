Incidents au Stade de France : L'UEFA réagit et se justifie

Cette finale de Ligue des champions, remportée par le Real Madrid (1-0) contre Liverpool, a été marquée par les nombreux incidents en avant-match et même pendant la rencontre à l'entrée du Stade de France.

Les incidents ont retardé de plus de 30 minutes le coup d'envoi du match. Alors que Liverpool a demandé une enquête sur ces incidents, l'UEFA vient de sortir un communiqué pour justifier les problèmes du soir.

"Avant le match, les tourniquets du côté de Liverpool ont été bloqués par des milliers de fans qui avaient acheté de faux billets qui ne fonctionnaient pas dans les tourniquets. Cela a créé une accumulation de fans essayant d'entrer. En conséquence, le coup d'envoi a été retardé de 35 minutes pour permettre à autant de fans que possible avec de véritables billets d'y accéder. Alors que le nombre de personnes à l'extérieur du stade continuait de s'accumuler après le coup d'envoi, la police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes et les a forcés à s'éloigner du stade. L'UEFA est sensible aux personnes touchées par ces événements et réexaminera ces questions de toute urgence avec la police et les autorités françaises, ainsi qu'avec la Fédération française de football."