Samir Nasri ébloui par Thibaut Courtois : "C'était un Avenger dans la cage"

Auteur de 9 arrêts, dont plusieurs magistraux, le Diable Rouge a permis au Real Madrid de remporter la 14e Ligue des Champions de son histoire samedi en finale contre Liverpool (1-0).

Thibaut Courtois (30 ans, 13 matchs en C1 cette saison) a été stratosphérique avec le Real Madrid ce samedi soir. Le Belge, qui a été déterminant, a été a encensé par Samir Nasri.

"Je vous trouve dur avec Liverpool. Parce que 24 tirs, le record d’arrêts dans une finale et vous me dites qu’ils ont raté leur finale ? Ils sont tombés sur un gars qui était imbattable. C'était un Avenger dans la cage. On aurait dit Superman. Il a tout sorti. Il a battu le record d’arrêts dans une finale, les expected goals", a confié le consultant de Canal+. "Si Mané et Salah marquent, on n’a pas le même discours. (…) Franchement, il aurait fallu une cage mobile et la bouger pour marquer un but parce que ce n’était pas possible autrement !", a conclu l'ancien Anderlechtois.