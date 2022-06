Voici les compos probables de la Finalissima

Pour la troisième fois de l'histoire, après 1985 et 1993, le dernier vainqueur de l'Euro et le dernier champion de la Copa América vont s'affronter à l'occasion de la Coupe intercontinentale des nations, ou Finalissima, ce mercredi (20h45) à Wembley.

Pour cette Finalissimae, les deux sélectionneurs, Roberto Mancini et Lionel Scaloni, disposent de groupes au complet. Chiellini, pour sa dernière en sélection, devrait être titulaire, alors que Zaniolo et Scamacca sont également attendus dans le onze de départ. En face, Messi, Lautaro et Di Maria devraient aussi débuter la rencontre.

Voici la composition probable des deux équipes :

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (c), Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Zaniolo, Scamacca, Insigne.

Argentine : Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Acuna – De Paul, Rodriguez, Lo Celso – Messi (c) Lautaro, Di Maria.