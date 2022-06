Mario Franchi fait ses adieux : "Ce pari insensé est devenu une réalité et j'en suis fier"

Cette semaine, le président des Métallos a quitté ses fonctions après neuf ans à la tête du club sérésien.

Après neuf années passées à la tête du RFC Seraing, Mario Franchi a démissionné lors du dernier conseil d'administration. Le club sérésien nomme Marc Sombreffe en tant qu'administrateur.

"Comme vous le savez, j’ai pris la décision de quitter mes fonctions de président du club, après un bail de neuf saisons. Cette décision n’a pas été facile à prendre, car vous connaissez mon attachement indéfectible au RFC Seraing, mais il m’a semblé que le temps était venu de passer la main, avec la satisfaction du devoir accompli.

Lorsque j’ai accepté d’occuper ce poste, en 2013, le club naviguait au sein de l’élite provinciale et je le quitte alors qu’il vient d’assurer son maintien toujours au sein de l’élite, mais nationale cette fois. Parallèlement, l’école des jeunes s’est développée et les travaux d’aménagement en cours permettront à notre jeunesse de pouvoir s’adonner à sa passion dans des conditions optimales. J’ai toujours essayé de privilégier l’aspect humain, de respecter tout le monde et de véhiculer une image positive, même si je suis conscient qu’il est impossible de faire l’unanimité.

Je mesure le chemin parcouru, certes parsemé d’embûches, de revers, de nuits blanches ou de déceptions, mais également et surtout de moments de joie, de rencontres formidables et de succès qui resteront à tout jamais gravés dans ma mémoire. Je tiens tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé, de près ou de loin, à traverser cette période de ma vie. Sans elles, sans le soutien de Monsieur Bernard Serin, de la Ville de Seraing, du FC Metz et de nos partenaires, rien n’aurait été possible.

J’ai souvent déclaré, tout au long de ces années, que le RFC Seraing retrouverait un jour le plus haut niveau du football belge, même quand il se débattait dans l’anonymat des divisions inférieures ou devait batailler ferme dans d’éreintantes querelles juridiques. D’aucuns m’ont pris pour un fou, d’autres ont imaginé que cela relevait de la pure fantaisie, mais aujourd’hui, ce pari insensé est devenu une réalité et j’en suis fier. Je resterai un fidèle et acharné supporter du club, à qui je souhaite le meilleur pour l’avenir", a déclaré Mario Franchi dans la communiqué des Métallos.