Gros coup de geule de Bernardo Silva: "On a déjà joué 60 matches et on nous en fait jouer 4 de plus"

Les joueurs en ont marre de l'accumulation des rencontres.

Joueur majeur de Pep Guardiola, Bernardo Silva (27 ans) est au bout du rouleau. Après une saison à 50 matchs avec Manchester City, l'ailier portugais a poussé un coup de gueule suite au nul arraché en Espagne (1-1), jeudi, lors de la Ligue des Nations.

"C’est très dur pour les joueurs lors d’une saison où nous avons joué soixante matchs, de venir ici et en jouer quatre de plus. Beaucoup de gens parlent de ça, trop de matchs avec, au final, plusieurs blessures. Nous allons commencer la nouvelle saison dans un mois et c’est sûr que nous ne serons pas à 100% préparés. C’est dur mais c’est comme ça et on va tout donner sur les trois derniers matchs", a ruminé l'ancien joueur de Monaco en zone mixte.

La prochaine saison, avec la Coupe du monde au Qatar en fin d'automne, risque de laisser des traces...