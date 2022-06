Des titres, Jean-Marie Pfaff, les Ivoiriens : le SK Beveren a bien marqué le football belge

Waasland-Beveren disparaît, mais c'est pour voir renaître le SK Beveren de ses cendres.

Nous sommes en 2010. Après une descente en deuxième division, et des problèmes financiers récurrents, le KSK Beveren jette l’éponge. Le club, sous cette appellation, disparaît et fusionne avec le Red Star Waasland pour devenir le Red Star Waasland-Beveren. Ce 7 juin 2022, le nom du SK Beveren revient au devant de la scène, sous le matricule 2400 (celui de base) qui était maintenu en vie grâce… à une équipe féminine.

Pour les plus jeunes, le club de Beveren n’est qu’un vieillard qu’ils ont vu mourir dans les divisions inférieures, mais cela reste un club historique de notre championnat. Champion de Belgique à deux reprises (1979 et 1984), ils ont aussi deux Coupes à leur palmarès (1978 et 1983).

Le club a aussi formé et révélé des joueurs importants pour notre histoire .Le premier est Wilfried Van Moer qui a disputé à Beveren ses premières rencontres en équipe première. Ensuite, c’est plutôt vers les buts qu’il faut se tourner puisque notre Jean-MariePfaff national y a été formé avant de devenir Diable Rouge, puis de jouer pour le Bayern Munich. Dans ses pas, on note la présence de Filip De Wilde (Diable Rouge, Anderlecht et Sporting Lisbonne) mais aussi Geert De Vlieger, lui aussi Diable Rouge.

Enfin, tout le monde a encore dans un coin de la tête la fameuse génération ivoirienne : les frères Touré, Boka, Gervinho, Romaric ou encore Eboué. Copa, gardien de cette équipe, est lui toujours resté dans notre championnat puisque dans la foulée il jouera pour Lokeren et actuellement, il suit un cursus pour devenir entraîneur des gardiens. Cette équipe, composé de 10 joueurs ivoiriens, de Stepanov (prêté par Arsenal) et du tout jeune Björn Vlaemickx avait tout de même été en finale de la coupe, battu par le Club de Bruges.

Dès la prochaine saison, le SK Beveren sera donc de retour, pas au sein de l’élite, mais en D1B. Une nouvelle direction, un nouvel esprit, une nouvelle histoire à écrire.