José Mourinho attire l'un de ses anciens joueurs à la Roma

Outre Paul Pogba et Edinson Cavani, Manchester United va également perdre un joueur "de l'ombre" en la personne de Nemanja Matic (33 ans). Présent à ManU depuis 2017, le milieu de terrain serbe n'a pas renouvelé son contrat et va donc se trouver un nouvel employeur.

Il s'agirait de l'AS Rome. Selon Fabrizio Romano, un accord aurait déjà été trouvé autour d'un contrat portant sur une saison, avec une année supplémentaire en option. Il ne manquerait plus que la signature. La traditionnelle visite médicale devrait se dérouler dans le courant du mois de juillet.

Sans doute que la présence de José Mourinho, qui a coaché Matic chez les Red Devils pendant une saison et demie, sur le banc de l'AS Rome a dû peser dans la balance !

