Le Cameroun et ses Belgicains s'imposent au Burundi, le Mali bat le Soudan du Sud

Les qualifications pour la CAN se poursuivaient ce jeudi.

Avec Ngadeu (Gand), Oum Gouet (Malines), Hongla (Antwerp, sur le banc) et Fai (ex-Standard), le Cameroun s'est imposé 0-1 face au Burundi. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le Lyonnais Toko Ekambi à la demi-heure. Le Cameroun est en tête de son groupe de qualifications. A noter que deux des équipes du groupe - composé de 3 équipes suite à la disqualification du Kenya - peuvent se qualifier et que le Cameroun semble en bonne voie, avec une première victoire.

Le Mali, avec l'ancien du Standard Djenepo et l'ex-Carolo et Gantois Coulibaly, s'est quant à lui imposé 1-3 face au Burundi. Avec deux victoires, le Mali est en tête du groupe.