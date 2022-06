Leeds recrute à nouveau à Salzbourg

Après Brenden Aaronson, Leeds a annoncé avoir trouvé un nouvel accord avec le RB Salzbourg pour le transert de Rasmus Kristensen (24 ans). Arrivé en 2019 en provenance de l'Ajax, Kristensen a disputé 107 matchs avec le club autrichien et a honoré ses premières caps avec le Danemark l'année dernière (6). A Leeds, où le latéral droit rejoint son ancien coach Jesse Marsch, il s'est engagé jusqu'en 2027.

✍️ #LUFC is pleased to announce an agreement has been reached with Red Bull Salzburg for Rasmus Kristensen