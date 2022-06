Adnan Januzaj de retour en Premier League ?

Adnan Januzaj quitte la Real Sociedad libre comme l'air, et est donc une bonne affaire en vue.

Adnan Januzaj (27 ans) n'a pas été prolongé par la Real Sociedad, et quitte donc San Sebastian sur un bilan de 168 matchs, 23 buts et 21 assists. Le Diable Rouge va désormais tenter de rebondir et compte plusieurs pistes ; on sait ainsi que le FC Barcelone voit en lui une option intéressante et à moindre coût pour renforcer sa ligne d'attaque.

Mais selon le Mirror, un retour en Angleterre serait également une éventualité. Januzaj serait ainsi sur les tablettes de West Ham United, où son ancien coach David Moyes serait intéressé par son profil. Moyes avait lancé Adnan Januzaj à Manchester United, lors de sa première saison complète en Premier League (2013-2014, 38 matchs, 5 buts et 8 assists). Januzaj avait ensuite reçu le fameux n°11 de Ryan Giggs, mais peiné à assumer cet héritage encombrant.

West Ham United disputera la Conference League la saison prochaine, mais plusieurs clubs s'intéressent à Januzaj, notamment le Bétis Séville qui disputera l'Europa League. Le Napoli est également une destination évoquée par certains médias italiens.