Trois joueurs font leur retour dans le groupe du Standard de Liège

Mercredi dernier, Ronny Deila avait dispensé son premier entraînement à la tête des Rouches avant d'être présenté à la presse du côté de Sclessin.

Seize joueurs de champ et deux gardiens, soit dix-huit joueurs s'étaient entraînés sous la houlette de Ronny Deila la semaine dernière : Avenatti, Behti, Bodart, Bokadi, Boljevic, Cafaro, Calut, Dewaele, Dussenne, Dragus, Emond, Henkinet, Pavlovic, Nekadio, Ngoy, Raskin, Vandamme, Vanderkhoven.

Ce lundi, trois joueurs ont rejoint le groupe, à savoir Moussa Sissako, William Balikwisha et Mitchy Ntelo. Eden Shamir est quant à lui toujours aux soins (dos).

Ce jeudi soir, les Rouches disputeront leur première joute amicale de leur préparation estivale du coté de Manage (18h).

Pour rappel, les internationaux reprennent plus tard et feront leur retour à la fin du mois de juin : Cimirot (28/6), Muleka (28/6), Amallah (28/6), Tapsoba (25/6), Bastien (28/6), Laifis (28/6) et Donnum (début juillet).