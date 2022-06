Officiel: l'Inter blinde son coach... avant de faire revenir Lukaku?

Il va s'inscrire dans la durée avec l'Inter.

Recruté l’été dernier, l'entraîneur Simone Inzaghi a donné satisfaction dès sa première saison à l’Inter Milan avec à la clé des sacres en Supercoupe d'Italie et en Coupe d'Italie et une deuxième place en Serie A, à seulement deux points du Milan AC. Comme pressenti, l’Italien a été récompensé de ses débuts prometteurs en étant officiellement prolongé d’un an, jusqu’en juin 2024, ce mardi. D’après le journaliste Fabrizio Romano, cette prolongation s’accompagne d’une année supplémentaire en option et d’une revalorisation salariale.