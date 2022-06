Arsenal veut chiper une piste de longue date au Barça

Les Gunners pourraient bien coiffer les Catalans au poteau.

Cela fait déjà un petit moment que l'on parle de Raphinha (25 ans) au FC Barcelone. Les discussions seraient bien avancées, et on osait même parler d'un quasi-accord. Sauf que voilà, le Brésilien est toujours à Leeds. Les difficultés financières des Blaugranas ne facilitent pas les choses.

Selon le média The Athletic, le Barça aurait bien intérêt à se hâter pour trouver une solution, puisqu'Arsenal serait rentré dans la danse. Les Gunners auraient contacté le board de Leeds en leur faisant savoir leur intention de transmettre une offre. Le Brésilien aurait Chelsea en priorité, après le Barça, car il veut gagner des titres et jouer la Ligue des Champions. Leeds ne s'attendrait pas à ce que l'ancien Rennais prolonge - il est sous contrat jusqu'en 2024 - et ne voudrait d'ailleurs pas le retenir contre son gré.