Rio Ferdinand défend un flop de Manchester United

Il veut lui laisser du temps.

Recruté pour 50 millions d'euros, l'été dernier, Raphaël Varane (29 ans, 29 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a connu une première saison très pénible avec Manchester United. L'ancien Red Devil, Rio Ferdinand, n'a pas hésité à prendre la défense du défenseur central français.

"Il vient d'une équipe qui, avec ses titres, est performante au plus haut niveau, avec des joueurs qui jouent constamment à leur meilleur niveau. Il est passé à une situation totalement différente dans une équipe qui n'a aucune fonctionnalité, aucune confiance, aucune orientation, aucune structure pour savoir où ils vont. Passer de cette culture et de cette norme de classe mondiale à United est un énorme changement. Vous êtes probablement assis comme un lapin devant les phares en pensant : "Wow, qu'est-ce que c'est ?" Il n'a pas été le joueur que nous attendions. C'est ce qu'il te dirait", a indiqué le Britannique sur sa chaîne YouTube Vibe with Five.