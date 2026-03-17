Une demande de Sébastien Pocognoli ? L'AS Monaco s'intéresse à un joueur de notre Pro League

Auteur d'une saison assez décevante malgré les meilleurs résultats de ces dernières semaines, l'AS Monaco cherche déjà à se renforcer en vue du mercato estival. Sous l'impulsion de Sébastien Pocognoli, les Monégasques auraient ciblé un joueur de notre Pro League : Nazinho, du Cercle de Bruges.

Sébastien Pocognoli n'a pas connu des débuts faciles en tant qu'entraîneur de l'AS Monaco, qu'il a rejoint en octobre dernier à la surprise générale, en provenance de l'Union Saint-Gilloise où il semblait parti pour être le premier entraîneur principal à enchaîner une deuxième saison depuis la remontée du club dans l'élite.

Après quatre matchs sans défaite pour inaugurer son mandat, se sont enchaînées de lourdes défaites contre Lens et le Stade Rennais (4-1), une défaite à Brest et une gifle reçue au Real Madrid (6-1), entre autres.

Mais depuis quelques semaines, ça va mieux pour notre compatriote, dont l'équipe monégasque n'a perdu qu'une fois sur les huit derniers matchs, contre Paris à l'aller en Ligue des Champions, et s'est notamment imposée au Parc des Princes en championnat après avoir partagé l'enjeu dans la capitale au match retour du barrage européen.

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli s'intéresse à Nazinho du Cercle de Bruges

Sixième à six points de la troisième place détenue par l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco vise cependant bien mieux et cible déjà quelques profils en vue du mercato estival. L'un d'eux est un joueur de notre Jupiler Pro League.



En effet, selon les informations du journaliste Matteo Moretto de Marca, l'AS Monaco serait très intéressée par Flavio Nazinho, titulaire indiscutable sur le flanc gauche du Cercle de Bruges, qui semble prêt à passer à l'échelon supérieur après avoir disputé près de 100 rencontres pour les Groen & Zwart (87 actuellement). Arrivé du Sporting Portugal en 2024 contre 1 M€, le Portugais de 22 ans est désormais évalué à 5 M€ sur Transfermarkt.