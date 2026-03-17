30 matchs sans victoire, bientôt du passé ? Pourquoi le Standard affichera un visage conquérant en Play-Offs 2

Le Standard n'a cette fois pas une dizaine de joueurs prêtés qui quitteront le club en été et qui n'avaient aucun intérêt à disputer les Europe Play-Offs. Les Rouches devraient donc rester conquérants jusqu'à la fin de la saison, mais leur tâche ne sera pas aisée.

C'est désormais une certitude depuis le but de Myron van Brederode qui a offert la victoire à Malines contre le Sporting d'Anderlecht : le Standard ne disputera, une nouvelle fois, pas les Champions Play-Offs.

Ce sera donc, encore, les Europe Play-Offs pour les Rouches, une mini-compétition qui ne leur a pas vraiment réussi ces dernières années. En Play-Offs 2, le Standard reste en effet sur une série de 30 (!) matchs consécutifs sans victoire et n'a plus gagné depuis le 8 mai 2021 contre La Gantoise, grâce à des buts de Sélim Amallah et Michel-Ange Balikwisha.

Mais cette année, la donne pourrait être différente en bord de Meuse, pour une raison précise. Contrairement aux récentes saisons, aucun joueur n'est prêté et ne quittera donc assurément le club en fin de saison, peu importe ses performances et celles de l'équipe.

Un Standard conquérant en Europe Play-Offs... mais face à une tâche ardue

Cette fois-ci, l'entièreté du noyau, ou presque, sera là la saison prochaine et voudra donc faire le maximum pour afficher le meilleur visage possible en Europe Play-Offs, et ne pas sombrer comme dernièrement. Une qualification européenne reste à la clé, et les joueurs qui seront encore là voudront la décrocher, à l'inverse de ceux qui n'en avaient rien à faire, conscients qu'ils ne seraient de toute manière plus là.

C'est probablement la force principale des deux mercatos de Marc Wilmots depuis son arrivée à Sclessin en qualité de directeur sportif il y a près d'un an. Avoir tous les joueurs sous contrat permet d'augmenter la valeur du noyau, mais aussi de garder les joueurs conscients malgré un objectif manqué, car leur avenir dépendra aussi du reste de la saison.





On peut donc s'attendre à voir un Standard aussi conquérant en Europe Play-Offs qu'en phase régulière. Cependant, la tâche des Liégeois sera encore plus compliquée que les années précédentes, puisque là où ils ont affronté Ostende, Malines et Gand en 2021, Westerlo, le Cercle et Gand en 2023, Westerlo, Louvain, STVV, Malines et Gand en 2024, et Louvain, Dender, Malines, Westerlo, Charleroi en 2025, ce sont des équipes comme l'Antwerp ou Genk qui pourraient se dresser sur leur route.