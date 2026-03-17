La tâche sera rude, mais la RAAL rêve encore d'éviter les play-downs : "On a déjà battu le Club de Bruges"

Après s'être imposée au Cercle de Bruges, la RAAL peut encore éviter les play-downs mais doit s'imposer contre Genk et espérer que Louvain n'en fasse pas de même face à l'Antwerp. Une tâche difficile, mais Joël Ito reste confiant.

Ce week-end, la RAAL La Louvière a conservé ses chances de disputer les Europe Play-Offs en décrochant une victoire importante au Cercle de Bruges. Les Loups sont treizièmes et n'ont qu'un point de retard sur Louvain.

Les hommes de Frédéric Taquin affronteront le Racing Genk, qui a quant à lui remporté le derby du Limbourg face à Saint-Trond et également conservé des chances de disputer les Champions Play-Offs.

Ce sera donc une rencontre entre deux équipes qui ont besoin de points, mais Joël Ito se voulait plutôt confiant après le succès au Jan Breydel. "Une seule victoire et on évite les play-downs ! Il faut y croire, d'autant qu'on a déjà battu le Club de Bruges cette saison", lançait-il.

La RAAL doit gagner, mais n'a pas son sort entre ses mains

Auteur de son premier but de la saison au Jan Breydel, le joueur de 27 ans se montrait très positif. "C'est particulier de marquer mon premier but de la saison ici. Comme nous avons eu du mal à marquer ces dernières semaines, en mettre trois en déplacement est très positif pour notre confiance", soulignait-il.



La RAAL n'a toutefois pas son sort entre ses mains et devra espérer que Louvain ne s'impose pas contre l'Antwerp. Les Anversois sont assurés de disputer les Europe Play-Offs et voudront combler une partie de leur retard sur Genk et le Standard, mais la pression sur leurs épaules ne sera donc certainement pas la même que sur celles de Louvain… ou de la RAAL.