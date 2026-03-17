Les dirigeants du Club de Bruges n'ont pas du tout apprécié ce choix d'Ivan Leko

Le Club de Bruges s'est imposé 1-2 samedi sur la pelouse de Westerlo. Ivan Leko a même lancé Gustaf Nilsson dans la bataille pour aller chercher la victoire. Un choix qui n'a pas du tout fait sourire la direction brugeoise.

À la 83e minute, Ivan Leko a remplacé Nicolo Tresoldi par Gustaf Nilsson. Pourtant, ce dernier semblait complètement écarté au Club de Bruges.

Soyons clairs : le Suédois ne semble plus avoir d’avenir chez les Blauw en Zwart. Et pourtant, Ivan Leko a décidé de passer outre les consignes très claires qui lui avaient été données.

Le choix du coach ne fait pas rire les dirigeants brugeois

Selon Het Laatste Nieuws, les dirigeants présents en tribune n’ont absolument pas apprécié la montée au jeu du buteur. Les décideurs seraient devenus fous dans les tribunes au moment de son entrée.

Mais Ivan Leko semble peu s’en soucier. Il n'est pas du genre à se plier facilement et, s'il estime qu'un joueur doit jouer, il le fera jouer tout simplement.



Cette saison, l'avant-centre a pris part à huit matchs toutes compétitions confondues. Il ne s'est montré décisif à aucune reprise. Il était même monté au jeu contre l'Atlético Madrid le 24 février dernier en barrages de la Ligue des champions.