Quel avenir pour Jérémy Taravel à Anderlecht en fin de saison ? Voici trois scénarios possibles

Jérémy Taravel a été nommé entraîneur principal d'Anderlecht jusqu'à la fin de la saison. Mais que se passera-t-il ensuite ? Voici les différents scénarios possibles.

1. Anderlecht perd la finale de la Coupe et ne termine pas dans le top 3

Dans ce cas, les choses semblent assez claires. Le nouveau directeur technique devra partir à la recherche d’un entraîneur capable d’apporter de la stabilité, mais aussi des résultats, sur les prochaines saisons.

Jérémy Taravel a toutefois accumulé suffisamment de crédit au sein de la direction anderlechtoise. Le Français semble en tout cas assuré d’intégrer le futur staff sportif, pendant qu’il poursuit son parcours pour obtenir la Pro Licence.

2. Anderlecht remporte la Coupe de Belgique, mais ne brille pas en play-offs 1

Là aussi, la tendance paraît assez limpide. Le scénario est identique au précédent : un nouvel entraîneur devrait donc être nommé.

Pourquoi Taravel ne profiterait-il pas de ce trophée tant attendu ? Parce qu’Anderlecht ne veut pas le brûler et préfèrerait peut-être le laisser engranger de l’expérience aux côtés d'un futur T1.

3. Anderlecht remporte la Coupe de Belgique et termine dans le top 3

Dans ce cas, Jérémy Taravel aurait rempli les objectifs fixés à Besnik Hasi, voire même fait mieux. Anderlecht pourrait-il alors vraiment se permettre de ne pas lui donner sa chance de manière définitive ?





La décision reviendra surtout au nouveau directeur technique. Mais un élément reste important : Jérémy Taravel ne dispose pas encore de l’expérience nécessaire pour construire un groupe et gérer une préparation complète. Reste à voir si, dans un tel scénario, le Français accepterait lui-même de faire un pas de côté ou s’il choisira de se lancer dans le grand bain.