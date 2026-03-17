Des doutes en tête : le plus grand danger pour Adriano Bertaccini à Anderlecht est-il... son coéquipier ?

5,5 millions d'euros pour un attaquant qui n'a marqué que quatre fois en 23 matchs cette saison... C'est un constat douloureux pour Anderlecht. Du côté des Mauves et Blancs, on commence dès lors à s'inquiéter de la marge de progression dont dispose encore Adriano Bertaccini.

Adriano Bertaccini a débarqué à Anderlecht après une saison où tout lui réussissait à Saint-Trond. "Je n'avais qu'à frapper au but et le ballon finissait dedans", racontait l'attaquant. Mais il correspondait au profil imaginé par Olivier Renard : un joueur travailleur, qui attaque la profondeur et qui, donc, est censé apporter des buts.

À Neerpede, tout le monde ne partageait pas cet avis. Déjà à l'époque, certains étaient surpris quand Renard affirmait qu'il y aurait encore une grande valeur de revente potentielle sur un avant-centre de 25 ans. Et la question se posait aussi : avec Cvetkovic, n'avaient-ils pas déjà un joueur du même registre, qui avait déjà montré des éclairs de classe ?

La frustration est grande chez Adriano Bertaccini

Besnik Hasi était plutôt d'accord, mais il aurait aussi aimé voir arriver un vrai attaquant pivot durant l'été. À ce moment-là, on comptait encore sur Luis Vazquez pour ce rôle. Le manque de buts de Bertaccini a commencé à lui trotter dans la tête.

On l'a vu sur l'occasion du 0-1 dimanche, une phase qu'il aurait presque toujours dû mieux négocier. Mais il a voulu tenter sa chance lui-même, et cela a tourné au fiasco. La frustration s'est ensuite traduite par ce deuxième carton jaune. Jérémy Taravel n'a pas voulu en faire un bouc émissaire après coup, mais il est clair que l'entraîneur français commence lui aussi à douter.

Anderlecht peut gagner bien plus avec Mihajlo Cvetkovic

Bertaccini a perdu sa place de titulaire au profit de Cvetkovic depuis un moment. Et pour le poste d'avant-centre, Thorgan Hazard est le choix numéro un. Sur Transfermarkt, la valeur marchande du Serbe de 19 ans a déjà été portée à 6 millions d'euros, soit plus que celle de Bertaccini. Il est sous contrat jusqu'en 2029 et n'a coûté " que " 3,2 millions à Anderlecht.





Concrètement, cela signifie que le club pourra, à l'avenir, réaliser un bénéfice bien plus important sur lui que sur Bertaccini. Au staff technique, maintenant, de trouver malgré tout un rôle à Bertaccini pour qu'il se sente important, sinon il y a un risque de le perdre complètement. Bertaccini était venu à Bruxelles avec l'idée qu'il serait le numéro 1 en pointe.

Ce n'est clairement pas le cas pour le moment. Et des actions comme celle de dimanche ne l'aident pas non plus concernant sa réputation de " garçon difficile". Anderlecht a donc tout intérêt à le remettre dans le projet, et rapidement.