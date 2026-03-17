Manchester United vise Belge : un Diablotin pourrait rejoindre Senne Lammens à Old Trafford

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Troisième de la Premier League derrière Arsenal et Manchester City, United poursuit sa restructuration et tente de se rapprocher progressivement d'un retour au sommet du football anglais. Dans cette optique, les Mancuniens envisagent le recrutement d'un deuxième talent belge, après Senne Lammens.

Après plusieurs années très difficiles, Manchester United est de retour aux affaires en Premier League. Les Mancuniens occupent actuellement la troisième place derrière Arsenal et Manchester City, mais semblent bien partis pour retrouver une place en Ligue des Champions.

Les pensionnaires d'Old Trafford sortent de plusieurs années de restructuration, et l'accent est désormais mis, comme partout, sur la formation ou le recrutement précoce de nouveaux talents, plutôt que sur l'arrivée de joueurs déjà confirmés.

En ce sens, Manchester United semble avoir sécurisé son poste de gardien de but depuis plusieurs années avec l'arrivée de Senne Lammens, qui a rapidement conquis tout le monde outre-Manche après les échecs d'André Onana, Altay Bayındır et compagnie.

Manchester United passe à l'attaque dans le dossier Mika Godts

Très bien acclimaté à son nouvel environnement, l'ancien portier de l'Antwerp pourrait même être rejoint par un compatriote dans les mois à venir. En effet, si l'on en croit les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, Manchester United aurait lancé les hostilités pour tenter de recruter Mika Godts, qui crève l'écran à l'Ajax Amsterdam, et aurait entamé des contacts officiels avec le club ajacide ces derniers jours.


Auteur de 14 buts et 9 passes décisives en 25 matchs de championnat, l'ailier gauche belge de 20 ans, formé au Sporting d'Anderlecht et au Racing Genk, est un candidat au titre de joueur de la saison en Eredivisie. Il a encore inscrit un but et délivré une passe décisive ce week-end contre le Sparta Rotterdam. Sous contrat jusqu'en 2029, le natif de Louvain est évalué à 25 M€ sur le site de référence Transfermarkt.

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