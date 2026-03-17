Du spectacle au programme : DAZN annonce une bonne nouvelle avant la 30e journée de Pro League

Du spectacle au programme : DAZN annonce une bonne nouvelle avant la 30e journée de Pro League
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Exception par rapport aux dernières années, tous les matchs de la dernière journée de la Jupiler Pro League se disputeront simultanément. Bonne nouvelle : DAZN diffusera le multi-live gratuitement.

Chaque année, tous les matchs de la dernière journée de Pro League sont programmés en même temps, avant que ceux n'ayant plus d'enjeu soient avancés plus tôt le dimanche, voire en début de week-end.

Ce ne sera pas le cas cette année : la Pro League a en effet pris la décision de laisser se jouer tous les matchs simultanément, dimanche à 18h30. Une décision justifiée par l'envie de respecter l'esprit sportif et de ne rien faire jouer anticipativement.

DAZN sera donc chargé de diffuser le plus grand multi-live depuis sa reprise de la diffusion du championnat de Belgique en 2020, et retransmettra sur son application les huit matchs séparément et en multi-live.

DAZN rend le multi-live de la 30e journée de Pro League gratuit

Conscient de la grogne chez les supporters après l'absence d'accord avec les télécoms, DAZN a annoncé une bonne nouvelle cette semaine : la retransmission du multi-live sera gratuite pour tout le monde, tandis que les rencontres diffusées séparément resteront payantes.

Lire aussi… Des matchs de la 30e journée avancés ? La décision de la Pro League est tombée
Parmi les matchs à enjeu de cette 30e journée : Anderlecht - Cercle de Bruges, Dender - La Gantoise, Louvain - Antwerp, RAAL - Genk et Zulte Waregem - Charleroi. De son côté, le Standard recevra Westerlo, Saint-Trond défiera l'Union et le Club de Bruges affrontera Malines, fraîchement qualifié pour les Champions Play-Offs.

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La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Malines KV Malines 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
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