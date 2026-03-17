La Louvière a dit non à cinq millions d'euros, et cela pourrait s'avérer payant

La Louvière a peut-être fait un choix qui s'avérera payant en fin de saison. Le club aurait pu récupérer plus de cinq millions d'euros, mais a préféré conserver ses joueurs.

La RAAL a réalisé une belle opération en s’imposant sur la pelouse du Cercle de Bruges (1-3). Les Loups occupent désormais la treizième place et peuvent même encore assurer leur maintien direct lors de la dernière journée, si tout tourne en leur faveur.

Quoi qu’il arrive, l’écart avec la dernière place continue de se creuser, et seul le dernier pourra encore être relégué cette saison. Les dirigeants louviérois ont donc peut-être fait le bon choix durant l’hiver.

Et ce bon choix, en l’occurrence, a été… de ne rien faire. Beaucoup de sollicitations sont arrivées cet hiver, et dans ce genre de situation, plusieurs clubs auraient cédé à la panique en vendant ou en recrutant dans l’urgence.

Plus de cinq millions d’euros auraient pu entrer dans les caisses

Mais dans le Hainaut, une autre décision a été prise. Le club a choisi de conserver tous ses joueurs, malgré les nombreuses marques d’intérêt. Metz, par exemple, souhaitait récupérer plus tôt son attaquant Pape Moussa Fall.



Jordi Liongola, Marcos Peano et cinq autres joueurs suscitaient également de l’intérêt. Souvent avec des offres concrètes à la clé qui, selon La Dernière Heure, auraient pu rapporter au total plus de cinq millions d’euros. Mais La Louvière a refusé.