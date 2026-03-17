Quel exploit : les U19 du FC Bruges corrigent l'Atlético de Madrid et filent en demi-finale de la Youth League

Prestation exceptionnelle des U19 du Club de Bruges, qui se sont imposés 0-4 à l'Atlético de Madrid et se sont qualifiés pour les demi-finales de la Youth League ce mardi.

Après six rencontres, l'équipe U19 du Club de Bruges avait terminé à la troisième place de la phase de ligue de Youth League, ne perdant qu'une seule rencontre, face au Sporting CP.

Vainqueurs de Monaco en 1/16es de finale, puis de Zilina en 1/8e, les Blauw & Zwart étaient opposés à l'Atlético de Madrid ce mardi après-midi en quarts de finale.

En terre espagnole, les joueurs de Jonas De Roeck n'ont pas fait dans la dentelle, puisqu'ils se sont imposés 0-4 face au septième de la phase de ligue, avec trois buts inscrits dans la première demi-heure.

De Brugse jonkies zijn er vroeg bij! 🎯🔵 pic.twitter.com/aGmNaAdquU — Play Sports (@playsports) March 17, 2026

Les U19 du Club de Bruges en demi-finale de la Youth League

Grand talent désigné pour remplacer Kaye Furo, parti à Brentford cet hiver contre 10 millions d'euros, Yanis Musuayi a mérité le titre d'homme du match, avec à son actif les buts du 0-1 (5e) et du 0-3 (27e).





Le deuxième but, inscrit par Tian Nai Koren (23e), avait déjà mis les Brugeois sur la voie des demi-finales, où ils affronteront le vainqueur de l'Inter Milan et de Benfica, deuxième de la phase de ligue juste derrière Chelsea. En toute fin de rencontre, c'est Jesse Bisiwu qui a inscrit le 0-4 (90+4e).

Koren knalt het leer tegen het net!🤩😱 pic.twitter.com/e4HGrPqkbK — Play Sports (@playsports) March 17, 2026