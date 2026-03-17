Quel exploit : les U19 du FC Bruges corrigent l'Atlético de Madrid et filent en demi-finale de la Youth League

Quel exploit : les U19 du FC Bruges corrigent l'Atlético de Madrid et filent en demi-finale de la Youth League

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Prestation exceptionnelle des U19 du Club de Bruges, qui se sont imposés 0-4 à l'Atlético de Madrid et se sont qualifiés pour les demi-finales de la Youth League ce mardi.

Après six rencontres, l'équipe U19 du Club de Bruges avait terminé à la troisième place de la phase de ligue de Youth League, ne perdant qu'une seule rencontre, face au Sporting CP.

Vainqueurs de Monaco en 1/16es de finale, puis de Zilina en 1/8e, les Blauw & Zwart étaient opposés à l'Atlético de Madrid ce mardi après-midi en quarts de finale.

En terre espagnole, les joueurs de Jonas De Roeck n'ont pas fait dans la dentelle, puisqu'ils se sont imposés 0-4 face au septième de la phase de ligue, avec trois buts inscrits dans la première demi-heure.

Les U19 du Club de Bruges en demi-finale de la Youth League

Grand talent désigné pour remplacer Kaye Furo, parti à Brentford cet hiver contre 10 millions d'euros, Yanis Musuayi a mérité le titre d'homme du match, avec à son actif les buts du 0-1 (5e) et du 0-3 (27e).

Le deuxième but, inscrit par Tian Nai Koren (23e), avait déjà mis les Brugeois sur la voie des demi-finales, où ils affronteront le vainqueur de l'Inter Milan et de Benfica, deuxième de la phase de ligue juste derrière Chelsea. En toute fin de rencontre, c'est Jesse Bisiwu qui a inscrit le 0-4 (90+4e).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Club Brugge
Club Brugge NXT

Plus de news

Quel gardien au Bayern en Ligue des Champions ? Vincent Kompany a tenté une ultime solution, en vain

Quel gardien au Bayern en Ligue des Champions ? Vincent Kompany a tenté une ultime solution, en vain

16:20
Manchester United vise Belge : un Diablotin pourrait rejoindre Senne Lammens à Old Trafford

Manchester United vise Belge : un Diablotin pourrait rejoindre Senne Lammens à Old Trafford

15:30
Voici comment regarder en direct et gratuitement Atlético Madrid U19 - Club de Bruges U19 en Youth League

Voici comment regarder en direct et gratuitement Atlético Madrid U19 - Club de Bruges U19 en Youth League

11:20
15 buts en 26 matchs à 21 ans : plusieurs clubs belges suivent le même attaquant

15 buts en 26 matchs à 21 ans : plusieurs clubs belges suivent le même attaquant

15:00
Des doutes en tête : le plus grand danger pour Adriano Bertaccini à Anderlecht est-il... son coéquipier ? Analyse

Des doutes en tête : le plus grand danger pour Adriano Bertaccini à Anderlecht est-il... son coéquipier ?

14:40
Une demande de Sébastien Pocognoli ? L'AS Monaco s'intéresse à un joueur de notre Pro League

Une demande de Sébastien Pocognoli ? L'AS Monaco s'intéresse à un joueur de notre Pro League

14:20
La tâche sera rude, mais la RAAL rêve encore d'éviter les play-downs : "On a déjà battu le Club de Bruges"

La tâche sera rude, mais la RAAL rêve encore d'éviter les play-downs : "On a déjà battu le Club de Bruges"

14:00
Du spectacle au programme : DAZN annonce une bonne nouvelle avant la 30e journée de Pro League

Du spectacle au programme : DAZN annonce une bonne nouvelle avant la 30e journée de Pro League

13:40
La Louvière a dit non à cinq millions d'euros, et cela pourrait s'avérer payant

La Louvière a dit non à cinq millions d'euros, et cela pourrait s'avérer payant

13:20
Les dirigeants du Club de Bruges n'ont pas du tout apprécié ce choix d'Ivan Leko

Les dirigeants du Club de Bruges n'ont pas du tout apprécié ce choix d'Ivan Leko

13:00
Quel avenir pour Jérémy Taravel à Anderlecht en fin de saison ? Voici trois scénarios possibles

Quel avenir pour Jérémy Taravel à Anderlecht en fin de saison ? Voici trois scénarios possibles

12:40
2
La Pro League se prépare déjà à une bataille juridique : un scénario catastrophe prend forme en D1B Analyse

La Pro League se prépare déjà à une bataille juridique : un scénario catastrophe prend forme en D1B

11:40
L'Antwerp bientôt vendu à un investisseur ? Voici où en est le dossier

L'Antwerp bientôt vendu à un investisseur ? Voici où en est le dossier

12:20
Anderlecht devra prendre deux grandes décisions prochainement

Anderlecht devra prendre deux grandes décisions prochainement

12:00
Tottenham craint la relégation et pourrait déjà se séparer de son entraîneur après à peine un mois

Tottenham craint la relégation et pourrait déjà se séparer de son entraîneur après à peine un mois

11:00
L'ancien buteur du Club de Bruges, Igor Thiago, sélectionné pour la première fois avec le Brésil

L'ancien buteur du Club de Bruges, Igor Thiago, sélectionné pour la première fois avec le Brésil

10:30
"Ce serait vraiment dingue au vu de mon parcours" : Jean Butez bientôt sélectionné en équipe de France ?

"Ce serait vraiment dingue au vu de mon parcours" : Jean Butez bientôt sélectionné en équipe de France ?

10:00
La RAAL ne devait pas obtenir de penalty selon Jonathan Lardot : "J'aurais préféré une intervention du VAR"

La RAAL ne devait pas obtenir de penalty selon Jonathan Lardot : "J'aurais préféré une intervention du VAR"

09:30
L'Iran négocie avec la FIFA pour disputer ses matchs de la Coupe du monde au Mexique

L'Iran négocie avec la FIFA pour disputer ses matchs de la Coupe du monde au Mexique

09:00
Le Belge Jari Vandeputte impuissant lors de la lourde défaite de Cremonese face à la Fiorentina

Le Belge Jari Vandeputte impuissant lors de la lourde défaite de Cremonese face à la Fiorentina

08:30
John Textor enfin ouvert à une vente du RWDM ?

John Textor enfin ouvert à une vente du RWDM ?

07:40
Accord trouvé : voici l'équipementier sportif qui accompagnera les Diables Rouges jusqu'en 2034

Accord trouvé : voici l'équipementier sportif qui accompagnera les Diables Rouges jusqu'en 2034

08:00
Huit rencontres en même temps : une situation inédite en Belgique pour la VAR

Huit rencontres en même temps : une situation inédite en Belgique pour la VAR

07:20
"S'il jouait à Anderlecht, il serait sans doute déjà considéré comme un candidat chez les Diables"

"S'il jouait à Anderlecht, il serait sans doute déjà considéré comme un candidat chez les Diables"

07:00
2
Pas de Coupe du monde pour Neymar, non sélectionné avec le Brésil ? Carlo Ancelotti met les choses au clair

Pas de Coupe du monde pour Neymar, non sélectionné avec le Brésil ? Carlo Ancelotti met les choses au clair

06:30
Les jeunes U19 du Club de Bruges face à un grand défi : voici la liste des Blauw en Zwart en Youth League

Les jeunes U19 du Club de Bruges face à un grand défi : voici la liste des Blauw en Zwart en Youth League

20:20
"Il y aura une tension autour du match" : Steven Defour n'exclut pas une mauvaise surprise pour Anderlecht

"Il y aura une tension autour du match" : Steven Defour n'exclut pas une mauvaise surprise pour Anderlecht

23:00
Un jeune talent belge contraint de céder sa place sur civière...

Un jeune talent belge contraint de céder sa place sur civière...

22:30
"C'est l'une des équipes qui jouent le mieux au football" : Nicky Hayen est catégorique

"C'est l'une des équipes qui jouent le mieux au football" : Nicky Hayen est catégorique

22:00
Adriano Bertaccini méritait-il de recevoir un second carton jaune ? Jonathan Lardot est très clair

Adriano Bertaccini méritait-il de recevoir un second carton jaune ? Jonathan Lardot est très clair

21:30
3
Daam Foulon devait-il vraiment être exclu contre le Standard ? La réponse de Jonathan Lardot

Daam Foulon devait-il vraiment être exclu contre le Standard ? La réponse de Jonathan Lardot

21:00
Les clubs wallons doivent-ils rêver avant la 30e journée ? La RAAL peut... le Standard pas

Les clubs wallons doivent-ils rêver avant la 30e journée ? La RAAL peut... le Standard pas

20:40
1
Terrible nouvelle : le supporter de La Gantoise victime d'un malaise a perdu la vie

Terrible nouvelle : le supporter de La Gantoise victime d'un malaise a perdu la vie

20:00
Un ex-coéquipier de Vincent Kompany ne tarit pas d'éloges à l'égard du Belge : "Il fait un travail remarquable"

Un ex-coéquipier de Vincent Kompany ne tarit pas d'éloges à l'égard du Belge : "Il fait un travail remarquable"

19:30
Le Standard n'en veut pas à Marco Ilaimaharitra : "On a eu assez d'occasions pour mettre quatre buts"

Le Standard n'en veut pas à Marco Ilaimaharitra : "On a eu assez d'occasions pour mettre quatre buts"

19:00
Les bourreaux des Rouches, des Mauves et des Zèbres dans notre équipe-type de la 29e journée

Les bourreaux des Rouches, des Mauves et des Zèbres dans notre équipe-type de la 29e journée

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 30
RSCA Futures RSCA Futures 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-2 SK Beveren SK Beveren
RFC Seraing RFC Seraing 2-2 Jong Genk Jong Genk
KV Courtrai KV Courtrai 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
FC Liège FC Liège 0-1 Beerschot Beerschot
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-1 La Gantoise La Gantoise
Lommel SK Lommel SK 3-1 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved