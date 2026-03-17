Trois joueurs risquent 2 matchs, bien d'autres menacés : le casse-tête des suspensions, partout en Pro League

De nombreux joueurs doivent éviter de recevoir leur cinquième ou dixième carte jaune avant le début des Play-Offs, puisque les compteurs seront remis à zéro après la 30e journée de la phase classique.

Après la 30e journée de Jupiler Pro League, les compteurs seront remis à zéro au niveau des cartes jaunes. Cependant, un joueur averti pour la cinquième (ou dixième) fois sera bien suspendu pour le début des Play-Offs.

Ils sont nombreux à être sous la menace d'une suspension, dont plusieurs évoluant dans des clubs pour lesquels la 30e journée n'aura plus vraiment d'enjeu sportif. Leur entraîneur devra donc poser un choix important les concernant : prendre le risque de les faire jouer et qu'ils soient avertis, ou leur donner une semaine de repos pour éviter tout problème.

Ils sont, en tout cas, trois joueurs à neuf cartes jaunes et à risquer donc une suspension de deux matchs : Marco Ilaimaharitra (Standard), Kevin Mac Allister (Union) et Jordi Liongola (RAAL La Louvière).

Gare à la suspension pour le début des Play-Offs

Ensuite, une flopée de joueurs à quatre cartes jaunes, dont Leo Kokubo, Keisuke Goto et Abdoulaye Sissako (STVV), Adem Zorgane et Rob Schoofs (Union), Christos Tzolis et Brandon Mechele (Bruges), Ludwig Augustinsson (Anderlecht), Joris Kayembe (Genk), Adnane Abid (Standard), Sami Lahssaini et Yllan Okou (RAAL) et bien d'autres, qui devront donc se montrer très vigilants ce week-end.

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Pour cette 30e et dernière journée de phase classique, huit joueurs seront absents en raison d'une suspension : Adriano Bertaccini et Nathan Saliba (Anderlecht), Kevin Van Den Kerkhof et Parfait Guiagon (Charleroi), Clinton Nsiala (Westerlo), Oscar Gil (OHL), Daam Foulon (Antwerp) et Thomas Henry (Standard).