15 buts en 26 matchs à 21 ans : plusieurs clubs belges suivent le même attaquant

15 buts en 26 matchs à 21 ans : plusieurs clubs belges suivent le même attaquant
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En coulisses, la préparation de la saison 2026-2027 a déjà commencé dans l'ensemble des clubs belges. Plusieurs suivent d'ailleurs le même joueur : Radek Siler, qui impressionne en première division slovaque.

Si la saison 2025-2026 bat encore son plein, avec la dernière journée de la phase classique qui aura lieu ce dimanche, en coulisses, les préparatifs de la saison prochaine ont déjà commencé.

Tous les clubs ont déjà identifié leurs besoins après les 29 premières journées de championnat et commencent déjà à scruter le marché pour repérer les meilleures opportunités avant les autres.

Il n'est donc pas illogique d'apprendre via l'expert des transferts Rudy Galetti que plusieurs clubs de notre Pro League, mais aussi des Pays-Bas et d'Italie, s'intéressent à Radek Siler, l'attaquant de 21 ans qui évolue à Podbrezova.

Plusieurs clubs belges suivent la trace de Radek Siler

Deuxième meilleur buteur de la première division slovaque dans une équipe qui joue pourtant le milieu de classement, l'international espoirs tchèque n'est plus très loin des portes de l'équipe première de sa sélection nationale, et un transfert dans un championnat plus huppé devrait l'y aider. Cette saison, ses statistiques affichent 15 buts et 2 assists en 26 matchs toutes compétitions confondues.

Passé par le centre de formation du Sparta Prague, Radek Siler est aujourd'hui évalué à 450.000 € sur le site de référence Transfermarkt, mais son club pourrait demander un montant plus important compte tenu de son potentiel.

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