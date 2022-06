OFFICIEL : Romelu Lukaku est de retour à l'Inter Milan !

Enfin, l'officialisation est tombée : Romelu Lukaku est à nouveau un joueur de l'Inter Milan.

L'Inter Milan a officialisé la nouvelle ce mercredi soir : Romelu Lukaku fait son comeback en Italie, un an après avoir fait son comeback...à Chelsea contre 113 millions d'euros. Mal dans sa peau en Angleterre, critiqué, pas à son meilleur niveau et en relation compliquée avec Thomas Tuchel, Lukaku fait donc le choix du coeur et du confort en revenant chez les Nerazzurri, avec lesquels il a été champion d'Italie en 2021.

Pour l'occasion, l'Inter accueille Lukaku en prêt d'une saison contre 10 millions d'euros environ. Un prêt annoncé par une photo en compagnie du président intériste, visiblement très fier du retour de sa star. Il faut dire que Big Rom avait cartonné en Serie A avec 64 buts en 96 rencontres. Du côté de Chelsea, cela aura été moins brillant après de bons débuts : un bilan de 15 buts en 44 matchs disputés, et une seconde partie de saison bien triste. Toute la Belgique espère donc revoir le grand Lukaku, à l'approche de la Coupe du Monde 2022.