Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

Malgré une qualification pour les quarts de finale de la CAN 2025, l'Égypte ne convainc pas. Le futur adversaire des Diables Rouges au Mondial 2026 ne se montre pas à la hauteur dans le tournoi, et le pessimisme est plutôt de mise dans le pays. Le point sur la situation.

L'Égypte n'est pas la grande favorite pour remporter le sacre. Le pays figure derrière le Maroc, l'Algérie et le Sénégal comme prétendant au titre, selon les bookmakers. Le sélectionneur, Hossam Hassan, qui est une légende du pays, n’est pas apprécié de tous malgré un bilan positif. Mais alors, pourquoi ce pays, qui possède pourtant des joueurs de qualité, ne convainc-il pas réellement ?

Avant le quart de finale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, qui se tiendra ce samedi soir, un journaliste du quotidien Ahl Masr, Ahmed Kamal, s'est exprimé sur l'état d’esprit de la sélection : "Malgré les chiffres positifs (aucune défaite en 18 matchs officiels), une partie importante des analystes et des supporters égyptiens estime toujours que les performances de l’équipe, en particulier sur le plan offensif et défensif, manquent de constance, de cohérence et de qualité lors des matchs importants contre les meilleures équipes africaines," souligne-t-il selon la RTBF.

"Les attentes au sein de la communauté sportive égyptienne ont considérablement augmenté après que l’équipe a terminé en tête de son groupe lors de la phase de groupes et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale, même si cette qualification était relativement attendue compte tenu de l’écart historique entre l’Égypte et le Bénin. Cependant, le véritable défi commence maintenant avec le quart de finale contre la Côte d’Ivoire, un match décisif à tous les égards !"

Le match de ce samedi soir sera évidemment crucial : "Si l’Égypte franchit le cap des quarts de finale, Hossam Hassan pourra bénéficier d’un soutien massif de la part du public, ce qui pourrait être une raison suffisante pour qu’il demeure à la tête de l’équipe. En revanche, une élimination risquerait de relancer le débat et de lui coûter le peu de soutien populaire qui lui reste, ce qui pourrait entraîner un changement complet du staff technique de l’équipe nationale. Le match contre la Côte d’Ivoire représente donc un moment décisif tant pour l’équipe que pour son entraîneur."

Hossam Hassan fort critiqué

Pourquoi le sélectionneur est-il tant critiqué ? "Ces critiques découlent de la conviction profonde que l’équipe nationale égyptienne possède une génération de joueurs exceptionnels, capables de rivaliser tant au niveau continental qu’international. L’Égypte compte dans ses rangs des stars qui évoluent au plus haut niveau du football européen, à commencer par Mohamed Salah (Liverpool) et Omar Marmoush (Manchester City), sans oublier Mostafa Mohamed, l’attaquant de Nantes."





"La qualité est également bien présente parmi les joueurs basés dans le pays et qui ont atteint leur pleine maturité footballistique, tels qu’Emam Ashour (Al-Ahly), Ahmed Sayed 'Zizo' (Al-Ahly), Marwan Attia (Al-Ahly) et d’autres encore."