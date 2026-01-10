Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

Le retour de Paul Pogba sur les terrains ne se passe décidément pas comme prévu. Le Français est une nouvelle fois absent du groupe de Monaco pour le match de ce samedi annonce Sébastien Pocognoli en conférence de presse.

Les Monégasques se déplaceront à Orléans pour disputer les 1/16e de finale de la Coupe de France. Un match évidemment important pour les hommes de Sébastien Pocognoli, qui n’auront pas le droit à l’erreur face à une formation de National qui n’a rien à perdre.

Paul Pogba est toujours blessé au mollet. Il n’est plus apparu sur les terrains depuis le 5 décembre dernier, lors de la défaite de l’AS Monaco 1-0 contre le Stade Brestois, où il avait disputé seulement 21 minutes.

Trois apparitions à son compteur

Avant cette rencontre, il était apparu à deux reprises en toute fin de match. D’abord contre le Stade Rennais pour son retour le 22 novembre (défaite 4-1), puis le 29 novembre contre le PSG (victoire 1-0).

Paul Pogba espère pouvoir enchaîner les rencontres à l’avenir. Ces blessures à répétition sont évidemment une très mauvaise nouvelle pour l’AS Monaco, qui a placé sa confiance en lui malgré une longue période sans jouer au football à cause d’une affaire de dopage.



Le coup d’envoi du match entre Orléans et l’AS Monaco sera donné ce samedi après-midi à 15h30. L’AS Monaco devra évidemment s’imposer : une élimination serait une véritable catastrophe !