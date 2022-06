🎥 Un Australien s'inquiète pour sa sécurité s'il devait se rendre au Qatar pour y disputer le Mondial

Joshua Cavallo, premier joueur en activité ouvertement gay, est revenu sur son envie de participer au prochain Mondial au Qatar. Mais le latéral gauche d'Adelaide United s'inquiète également pour sa sécurité dans un pays où les droits des homosexuels sont fortement limités.

"Si je représente l'Australie à la Coupe du monde, ce serait un honneur, mais en même temps, les lois s'affrontent. J'ai toujours rêvé de jouer pour mon pays à la Coupe du monde, mais est-ce que je veux que ma vie soit en danger ? C'est difficile et un peu triste. C'est difficile de choisir ce que vous préférez", a confié le joueur âgé de 22 ans dans une interview pour Sky Sports News.

